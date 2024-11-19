شكرا لقرائتكم خبر عن موتوموسي يواصل الغياب عن زد أمام مودرن سبورت ويعود بعد مباراة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق زد جهود الكونغولي بيتر موتوموسي لاعب وسط الفريق عقب مباراته أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي.

ويستمر غياب موتوموسي عن زد في مباراته المقبلة أمام مودرن سبورت في الجولة الثالثة من عمر الدوري بسبب عدم الجاهيزة، بعدما غاب في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي، على أن يعود في مباراة حرس الحدود بالجولة الرابعة.

ووضع الجهاز الفني لفريق زد برنامجا بدنيا لتجهيز بيتر موتوموسي لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وتسببت في تعطيل انطلاقته مع زد في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي.

وتعادل زد سلبيا مع الجونة في الجولة الافتتاحية للدوري المصري، قبل أن يخسر بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ويتواجد فريق زد في المركز الـ17 بجدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، حيث لم يحرز أية أهداف منذ بداية الموسم الجاري، واستقبلت شباكه هدف وحيد.