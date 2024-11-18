شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحسم موقفه من بيع أسامة فيصل فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادي البنك الأهلي حقيقة وجود عرض من النادي الأهلي لضم أسامة فيصل مهاجم الفريق في الميركاتو الشتوي يناير المقبل.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البنك الأهلي لم يتلق عروضاً حتى الآن لرحيل اللاعب، سواء بشكل رسمي أو ودي، موضحا أنه فى حال وصول عرض سيتم دراسته بما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب ورغبة الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب 2025.



ويعود طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، في مباراة البنك الأهلي المقبلة أمام بيراميدز، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة كانت أمام فاركو.



وكان طارق مصطفى قاد البنك الأهلي من المدرجات في المباراة الماضية أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

وتعرض طارق مصطفى للطرد والإيقاف لمباراة واحدة عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.