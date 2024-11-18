شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ حسام حسن اليوم للحديث عن مباراة بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا اليوم، الإثنين، في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب بوتسوانا غداً فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الحديث عن المواجهة وكشف النقاب عن الخطط الفنية التي سيعتمد عليها للفوز بالمباراة، كما سيجيب المدير الفني عن أسئلة الصحفيين حول جاهزية اللاعبين، والغيابات المتوقعة، والتحديات التي تواجه الفراعنة.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضى، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، واصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

وضم تشكيل المنتخب كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.