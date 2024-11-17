شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري محترفي اليد قبل مواجهة الأهلي والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبو وعشاق قمة كرة اليد قمة دورى محترفى كرة اليد للرجال المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى والزمالك فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

ويتواجد سبورتنج على قمة الترتيب برصيد 28 نقطة نظرا لأنه لعب 12 لقاء، بينما يتواجد الأهلى فى المركز السابع حتى الآن برصيد 15 نقطة نظرا لأنه لعب 5 مواجهات ويتبقى له 8 مؤجلات، يليه الزمالك فى المرتبة الثامنة بنفس الرصيد لنفس السبب أيضا.

وجاء جدول الترتيب كالتالى :



ترتيب دورى محترفى اليد

ويعتمد الأهلى فى لقاء اليوم على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال أحمد عادل وإبراهيم المصرى، بينما يعتمد الزمالك على أكرم يسرى و كريم هنداوى كاتونجا، فضلا عن خبرات أحمد الأحمر.

تقام مباراة الليلة بدون جمهور، وسط السماح بعدد محدد ، حيث مسموح حضوره 10 أفراد من مجلس إدارة كل ناد ومثلهم لمجلس إدارة الاتحاد و12 فرد من طاقم التحكيم.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.