شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: عرضت مدرب البرازيل على الزمالك وهداف الدورى السويسرى على الأهلى ورفضوهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على عرفة، وكيل لاعبين، أن المغربي محمود بنتايك لاعب متكامل ورشحته للزمالك بعد متابعة أكثر من 10 مباريات، ورشحت لاعبين للقطبين وراحوا لأندية كبيرة.

وقال على عرفة خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "رشحنا محمود بنتايك للزمالك لأنه لاعب موهوب ولديه قدرات مميزة في مركز الظهير الأيسر، وجوميز فضل التعاقد مع بنتايك على حساب جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت، وبنتايك لاعب متعود على الضغوطات لأنه كان بيلعب في الرجاء".

وتابع وكيل اللاعبين: "رشحت الغاني ديفيد أودورو للانضمام للأهلى أو الزمالك ولم يتم التعاقد معه ثم رحل إلى برشلونة، والأندية المصرية تعتبر شراء لاعب في هذا السن ريسك ومخاطرة".

وأوضح: "رشحت كيفين كارلوس للانتقال إلى الأهلي ولكن تم رفضه وهو لاعب مواليد 2001 وكان مطلوب 2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف دولار كراتب وهو حاليا هداف الدوري السويسري مع بازل".

وأضاف: "رشحت جونيور مدرب برازيلي للزمالك لما عرفت إنه محتاج مدرب ولكن أوسوريو في هذا التوقيت فاز في 3 مباريات متتالية وقالولي خلاص مكمل، والمدرب حاليا يقود منتخب البرازيل".

وتابع: "عرضت الجزائرى زين الدين بلعيد على الزمالك قبل السوبر الأفريقي وخلصت كل شيء مع أحمد سليمان، ولكن جوزيه جوميز رفض ضم اللاعب لعدم الحاجة له، وقال لدي المثلوثي وحسام عبد المجيد، والونش راجع".