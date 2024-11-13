شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها تقدم قائمة هاني أبو ريدة بأوراق ترشحها على انتخابات اتحاد الكرة، والزمالك يحرر محضر بقسم الشرطة بسبب تأخر كهربا عن سداد الغرامة.

قائمة هانى أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة.. والدرندلى نائبا

تقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقي، بأوراق ترشحها اليوم لانتخابات اتحاد الكرة والمقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل.

الزمالك يحرر محضرا لإثبات تأخر كهربا فى سداد أقساط الغرامة الموقعة عليه

لجأت إدارة نادى الزمالك، إلى إثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، فى تسديد أقساط الغرامة المستحقة عليه للنادى، فى محضر رسمى بقسم شرطة مصر القديمة (محل إقامة اللاعب)، وتم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

أشرف دارى راحة تامة لمدة شهر بالأهلى ويغيب عن نصف نهائى كأس الآنتركونتيننتال

استقر مسئولو النادى الأهلى على منح المغربى أشرف دارى مدافع ألفريق راحة تامة لمدة شهر على أن يؤدى برنامج تأهيلى لمدة شهر كامل قبل العودة للمشاركة فى المباريات مع فريقه ، للتعافى من الإصابة بالتواء فى الكاحل والتى تعرض لها منذ فترة.

سيدات طائرة الزمالك يحصدن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

حصد ألفريق الأول لكرة الطائرة بنادى الزمالك "سيدات"، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التى تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائى فى 2024.

فحص إمام عاشور بعد العودة لتدريبات الأهلي

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلى لفحص طبى مع عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين بعد ألفوز على زد فى بطولة الدورى المصري.

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان من سفرية كاب فيردى ويشاركون أمام بتسوانا

قرر الجهاز ألفنى لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردى فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.

منتخب مصر يؤدى مرانا صباحيا فى الدفاع الجوى قبل السفر إلى الرأس الأخضر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريب صباحى اليوم الأربعاء على إحدى ملاعب النجيل الصناعى باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراة كاب فيردى التى تقام على ملعب نجيل صناعى ، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الجارى فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.