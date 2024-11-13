شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يصرف مكافأة الفوز على فاركو والحرس والقسط الثاني للاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي قامت بصرف مكافأتي فوز زعيم الثغر على فاركو وحرس الحدود في الجولتين الماضيتين من عمر مسابقة الدوري المصري خلال الساعات الماضية.



أوضح محمدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس الإدارة قام اليوم بصرف القسط الثاني من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالي، تحفيزا لهم بعد الأداء الجيد وحصد العلامة الكاملة في أول جولتين بالدوري.



أشار مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد أن فريقه استأنف تدريباته أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب الفوز على حرس الحدود، على أن يواصل تحضيراته استعدادا لمباراته أمام الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 6 نقاط رغم تساويه في عدد النقاط مع الأهلي والزمالك ولكن يتفوق عليه القطبين بفارق الأهداف.