الامارات | العراق والأردن.. غياب مؤثر لـ"أسود الرافدين" ومعلومة صادمة لـ"النشامى"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل مباراة العراق والأردن في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة، غداً الخميس (الساعة 7:15 مساء بتوقيت العراق، 8:15 بتوقيت الإمارات)، الكثير من التفاصيل الفنية والرقمية التي قد تلعب دوراً مؤثراً في حسم النتيجة.

ويتشارك "أسود الرافدين" و"النشامى" بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مع أفضلية "النشامى" بفارق الأهداف، فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب بـ 10 نقاط، ما يرفع من وتيرة الترقب في الشارعين الأردني والعراقي.

وتشهد المواجهة غيابات مؤثرة في كلا المنتخبين، فالعراق يفتقد خدمات دانيلو السعيد لعدم جاهزيته، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة زيد تحسين والحارس جلال حسن للإصابة، أما المنتخب الأردني فيغيب عنه نور الروابدة وعارف الحاج، لكنه في المقابل استعاد نجمه الاول موسى التعمري العائد من الإصابة ليستفيد منه "النشامى" إلى جانب المهاجم الفذ يزن النعيمات.

تشكيلة الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: حسام أبو ذهب، يزن العرب، عبد الله نصيب.

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد.

الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري.

تشكيلة العراق

حراسة المرمى: جلال حسن.

الدفاع: ميرخاس دوسكي، ريبين سولاقا، مناف يونس، حسين علي.

الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، يوسف أمين، علي جاسم، إبراهيم بايش.

الهجوم: أيمن حسين.

تاريخ المواجهات المباشرة

معلومتان تاريخيتان صادمتان للجمهور الأردني قبل المباراة.. الأولى تتعلق في حفاظ منتخب العراق على نظافة شباكه 24 مرة بآخر 46 مباراة، أما الثانية فتكمن في المواجهات المباشرة إذ التقى المنتخبين 51 مرة، فاز العراق في 27 مقابل 11 للأردن، وتعادلا 13 مرة، وسجل العراق 82 هدف مقابل 52 مرة للنشامى.