شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يبدأ الجري منفرداً ويواصل جلسات الجيم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ المغربى أشرف داري مدافع النادي الأهلي الجري منفرداً في ستاد مختار التتش بجانب أداء بعض جلسات العلاج الطبيعى في الجيم تمهيداً للإنتظام في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

وقرر مسئولو الأهلي تأجيل فكرة عرض المغربي أشرف داري على أحد الأطباء خارج مصر، واكتفوا بعرضه على طبيب شهير بالقاهرة من أجل تحديد مدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه اللاعب حالياً للتعافي من إصابة الكاحل التي عانى منها فترة طويلة حرمته من التواجد مع المارد الأحمر منذ انتقاله للنادي الصيف الجاري قادماً من بريست الفرنسي إلا لعدة دقائق في مباراة العين الإماراتي بالقاهرة في كأس إنتر كونتيننتال والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي عرضت إصابة أشرف داري على طبيب عظام شهير بالقاهرة، ووضع الأخير برنامجا تأهيليا له، بعدها سيتم إعادة متابعة الحالة لمعرفة موقف اللاعب ومدى استجابته للعلاج، خاصة أن هناك حالة من القلق والخوف من إصابة اللاعب الطويلة في منطقة الكاحل لاسيما أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها مدافع منتخب المغربي الفترة الأخيرة أثبتت حصول اللاعب على حقن "كورتيزون" أكثر مرة قبل انتقاله للأهلي بهدف تجهيزه بسرعة للمباريات، وهو ما يُعد أحد أسباب تفاقم تجدد الإصابة من وقت لأخر.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.