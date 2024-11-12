يحيى عطية الله ينتظم فى تدريبات منتخب المغرب اليوم

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ينتظم المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي فى تدريبات منتخب أسود الأطلسي اليوم، الذي يستعد لمواجهة منتخبي الجابون وليسوتو في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا والتي تحتضنها المغرب في العام المقبل، بعدما انضم للمعسكر أمس الإثنين، حيث عاد عطية الله إلى قائمة منتخب المغرب في المعسكر الحالي، بعدما تم استبعاده في آخر معسكرين لمنتخب أسود الأطلسي.

وعاد يحيى عطية الله إلى قائمة منتخب المغرب من جديد تحت قيادة وليد الركراكي، بعدما تم استبعاده في معسكري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية وابتعاده لفترة عن المشاركة في المباريات الرسمية، ولكن بعد تألقه مع الأهلي في الفترة الأخيرة عاد اللاعب إلى حسابات الركراكي وانضم لمعسكر منتخب بلاده في شهر نوفمبر الجاري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

يأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.