شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج تجهيز كهربا ورضا سليم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج خاص لتجهيز الثنائي محمود كهربا والمغربي رضا سليم للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، لاسيما وأن اللاعبين لم يحصلا على فرص كافية للمشاركة في المباريات الرسمية منذ بداية الموسم الجاري وشاركا في أوقات قليلة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز الثنائي كهربا ورضا سليم، من أجل الاستعانة بهما والدفع بهما في المباريات الرسمية بعد نهاية فترة توقف الدوري الحالية، لاسيما وأن الفريق يرغب في منح الفرصة لكل اللاعبين، في ظل رغبته في تطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين وتخفيف الحمل البدني وضغط المباريات على المجموعة الأساسية التي كان يعتمد عليها في المباريات الماضية.

يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

يأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.