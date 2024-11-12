شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: طموح زد فى الدورى مختلف.. والموسم الحالى هو الأشرس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد أن طموح فريقه في الموسم الحالي مختلف عن الموسم الأول له في الدوري الممتاز، من أجل المنافسة على تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري ومواصلة عروضه القوية في المسابقة.

أكد عبد العاطي أن طموح زد في الموسم الحالي سيكون مختلفا، وقد يكون هذا الموسم هو أشرس دوري منذ 20 عاما، والنقطة لأي فريق في هذا الموسم لها ثمن كبير.

وشدد المدير الفني لفريق زد على أن كل الفرق حريصة على عدم التفريط في أي نقاط، والمباريات جميعها ستكون مغلقة وصعبة، والمنافسة ستكون صعبة، سواء في صدارة الدوري أو الصراع على الهروب من الهبوط والبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

واتفق الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي على خوض مباراتين وديتين مع سيراميكا والإسماعيلي، خلال فترة توقف الدوري الحالية لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه أمام بوتسوانا وكاب فيردي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وحدد الجهاز الفني لفريق زد يوم 16 نوفمبر لمواجهة سيراميكا، على أن يواجه الإسماعيلي يوم 17 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعادل زد سلبيا مع الجونة في الجولة الافتتاحية للدوري المصري، قبل أن يخسر بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ويتواجد فريق زد في المركز الـ17 بجدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، حيث لم يحرز أي أهداف منذ بداية الموسم الجاري، واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.