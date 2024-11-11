شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هيثم مهاجم الأهلي 2007 يطير إلى ألمانيا للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

يغادر إلى ألمانيا يوم 17 من الشهر الجاري محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 لمعاودة البروفسير الألماني بارال في مدينة ميونيخ للاطمئنان على حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

يأتي سفر محمد هيثم بناءً على تنسيق كامل مع طبيب النادي الأهلي حازم عبدالرحمن، وكل من الدكتور محمد أبوالعلا، ود/ مصطفى صدقي من الجهاز الطبي للمنتخب، والذين يتابعون حالة اللاعب والذي سبق أن سافر عقب إصابته مباشرًة إلى ألمانيا، ورفض الطبيب الألماني حينذاك إجراء أي عمليات جراحية، وأكد على أن حالة محمد هيثم مطمئنة ولا تحتاج إلا للعلاج التحفظي في وجود ركبة لتثبيت "الصابونة" لمدة شهرين بحد أقصى.

ويمكث مهاجم الأهلي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ إحدى المراحل المهمة من البرنامج العلاجي والتأكيد على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح ..

يذكر أن محمد هيثم من الركائز الأساسية لفريق الأهلي مواليد 2007 ويتمتع بموهبة كبيرة،

وحرصت إدارة النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية ومساندته حتى يعود للملاعب من جديد.