شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد يتوجهن إلى الكونغو الديمقراطية 25 نوفمبر للمشاركة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات فى اتحاد كرة اليد، أن سفر بعثة منتخب السيدات الأول إلى الكونغو الديمقراطية يوم 25 نوفمبر الجارى، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وأعلن اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين عن انضمام المحترفتين فى الدورى الفرنسى مروة عيد عبد الملك وملك طلعت إلى معسكر منتخب السيدات يوم 15 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى وكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام وكابتن محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى والكابتن حازم حامد محلل فنى والكابتن إيمان مرجان المدير الإدارى ودكتورة مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبات المنتخب الوطنى المصرى كلا من: مى جمعة - منة الله سيد - فرح الشاذلي - امنية خالد - مريم عمر - امينة هشام - منة وليد - لوجى عبيد - تقى كمال - نهى ايمن - نوران خالد - رحمة محمد - نادين طارق - روان سعيد - رنا راضى - يارا هانى - سارة الخولى - كنزى حاتم - جنا صلاح - ليلى هيثم - شهد حسام - مريم اسامة - فاطمة عرابي.

يشارك في بطولة الأمم الأفريقية القادمة للسيدات كل من..

تضم المجموعة الأولى: منتخب الكونغو - منتخب السنغال - منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الرأس الاخضر - منتخب كينيا.

تضم المجموعة الثانية: منتخب انجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب تونس - منتخب غينيا - منتخب الكاميرون - منتخب اوغندا.