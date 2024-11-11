الامارات | أبوظبي تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في أبوظبي فعاليات اجتماعات المجموعات الإقليمية في الاتحاد الدولي للفروسية، المتزامنة مع «كونغرس» الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024، الذي يعقد من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، وتستضيف أبوظبي «الكونغرس الدولي» في فندق كونراد - أبراج الاتحاد، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، إنجمار دي فوس، ورؤساء اتحادات 137 دولة حول العالم.

وحظي ملف الإمارات لاستضافة اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للفروسية 2024 بالإجماع، نظراً إلى دورها العالمي، وموقعها المميز في استضافة الفعاليات والبطولات الدولية بأفضل المعايير والممارسات العالمية.