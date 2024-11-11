شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد ربيعة: نجلى أهلاوى.. وسعداء بانضمامه لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر والد محمد ربيعة، لاعب سموحة ومنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بانضمام نجله إلى قائمة الفراعنة استعدادًا لمعسكر نوفمبر.

وكان من المقرر أن يتم عقد قران محمد ربيعة يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 نوفمبر، وهو موعد مباراة منتخب مصر، والذي تم تأجيله بسبب انضمامه للفراعنة.

وقال والد محمد ربيعة، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "الحمد لله، سعدنا بانضمام نجلي لمنتخب مصر".

وأضاف: "محمد مستقبل مصر بإذن الله، وأتمنى أن يقدموا أداء جيدا، في المباريات القادمة مع الفراعنة".

وتابع: "نجلي أطلق على اسمه ربيعة بسبب حبه لـ رامي ربيعة، وأتمنى له التوفيق في كل ما هو قادم".

واختتم: "نجلي يحب الأهلي ويشجعه، والكل بيحب الأهلي، وسموحة والعروسة وشهم حلو عليه".