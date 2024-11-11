شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الأخدود السعودي": سأزور مصر قريبا لضم زيزو من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسنتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة.

وأكد حسن بن مرزوق في تصريحات تلفزيونية، على أن الأخدود السعودي مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير، لكن ما نعلمه أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه الزمالك.

وأضاف المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي :"نقدر الزمالك كثيرا، فالعلاقات بين الناديين قوية، لذلك سنسلك الطرق القانونية مع مسؤولي الزمالك وسنجتمع معهم للتفاوض حول القيمة المالية ونكشف عن رغبتنا في ضم زيزو".

وعن المقابل المادي لضم زيزو، رفض حسن بن مرزوق التعليق المبلغ المحدد لحسم الصفقة مؤكدا على أن التواصل سيكون مع نادي الزمالك وأتمنى ارتداء اللاعب قميص الأخدود.