شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم فى الإسماعيلى.. محمد بيومى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه مسئولو الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، أزمة فى وجود 8 لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتنتهى عقود كل من: الحارس كمال السيد، ومحمد نصر وعبد الله محمد وعماد حمدى ومحمد حسن وهشام محمد ومحمد بيومى وعبد الله السعيد.

ويبحث مسئولو إدارة الإسماعيلى، عن الدخول فى مفاوضات مع اللاعبين حتى يتفادوا ما حدث فى الموسم الماضى بعدما رحل أكثر من لاعب مجانا بعد انتهاء عقودهم وهم كل من محمد دسوقى ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وعصام صبحى.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى تعرض لإيقاف القيد لمدة فترتين مرت منها فترة وحيدة، ويتبقى فترة الانتقالات الشتوية، حيث لن يستطيع الدراويش تدعيم صفوفه بصفقات هذا الموسم.

فى سياق آخر، أبدى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، استياءه من الأخطاء التي تعرض لها الفريق، خلال مباراتي غزل المحلة، وسيراميكا والتي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة.

وطالب المجلس فى بيان رسمى بضرورة منح الإسماعيلي حقوقه، خاصة وأن الفريق، تم حرمانه من احتساب ركلتي جزاء في مباراتي غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على التوالي، في حين يتم احتساب ركلات جزاء لبعض الأندية الأخرى من وحي الخيال في مهرجان من ضربات جزاء لا أصل لها ولا وجود.