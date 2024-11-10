شكرا لقرائتكم خبر عن تامر درى يشرف على تقنية الـvar فى لجنة الحكام الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 01:58 م

يتولى تامر دري عضو لجنة الحكام الجديدة، في الاتحاد المصري لكرة القدم، الإشراف على تعيينات حكام الفار في اللجنة الجديدة، برئاسة ياسر عبد الرؤوف.

وتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق اليوم، الأحد، مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

ويعيد ياسر عبد الرؤوف ترتيب الدولاب الإداري والفني تمهيدا لظهور الحكام بشكل مغاير الفترة المقبلة، خاصة أن فترة التوقف فرصة سانحة أمام اللجنة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الذي عُقد الخميس الماضي، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.