شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرفض وضع شعار "بطل نصف الأرض" على قميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم إمكانية وضع شعار "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي، إن مسئولى النادي استفسروا من فيفا عن إمكانية وضع شعار "بطل نصف الأرض" أو "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق، بعد الفوز على العين الإماراتي مؤخراً فى كأس إنتر كونتيننتال، ليحصد المارد الأحمر لقب بطل القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي .

وكشف المصدر عن اتصالات ودية بين مسئولى الأهلي وفيفا بشأن وضع الشعار العالمي على قميص الفريق بعد الفوز على العين وحصوله على لقب بطل القارات الثلاثة، وهو لقب مُعتمد من فيفا بشكل رسمي، وتم تسليم كأس بطل القارات الثلاثة للأهلي عقب مباراة العين باستاد القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن "فيفا" أخطر الأهلي بأنه _ أي فيفا_ صاحب الحق فى منح أي شعار خاص به لأي نادٍ، موضحاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يُرسل للأندية والمنتخبات واللاعبين الشعار المسموح لهم بوضعه على القميص الخاص بهم حسب رؤية فيفا.

وأوضح المصدر، أن القميص الذي تم تداوله مؤخراً عبر السوشيال ميديا بشأن وضع شعار فيفا بأن الأهلي بطل القارات الثلاثة، وأن الأهلي سيشارك بهذا القميص في كأس العالم للأندية صيف 2025 غير صحيح، مؤكداً أن النادي لم يحصل على موافقة باستغلال هذا الشعار على قميص النادي.

ويلعب الأهلي يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس على كأس التحدي ، ثم يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر بالدوحة أيضاً.