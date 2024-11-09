شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ الاستعداد لأول ظهور للاسكواش فى أولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أكاديمية "Access Youth" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مبادرات فى رياضة الاسكواش، استعداداً لأول ظهور أولمبي للعبة في تاريخها بأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك للمساعدة فى رفع مكانة الاسكواش على المستوى الجماهيري قبل دورة الألعاب الأولمبية.

ويساهم دور الأكاديمية فى تعريف آلاف الأطفال برياضة الاسكواش بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لأكاديمية الشباب أكسيس ريناتو بايفا، عن الجهود الجماهيرية الجارية والمستقبلية للمساعدة في توسيع نطاق الرياضة قبل ظهورها الأول المثير في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال كيفن كليبستاين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للاسكواش، في تصريحات للاتحاد الدولي للاسكواش، "نحن فخورون بدعم المبادرة التي قدمتها أكاديمية أكسس للشباب في لوس أنجلوس لتنمية الوعي والاهتمام بالاسكواش على مستوى القاعدة الشعبية، إن إشراك الأطفال في المتنزهات والمدارس وغيرها من الأحداث متعددة الأغراض يعد خطوة حاسمة في تنمية هذه الرياضة، نحن متحمسون بشكل خاص للبرامج التي تجري في المدارس والتي توفر الوصول المستمر ويمكن تكرارها في المدن في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف، "إن تأسيس رياضة الاسكواش فى لوس أنجلوس جزء مهم للغاية من العمل من أجل عرض ناجح فى أولمبياد LA28 وفي المستقبل في بريسبان 2032.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.