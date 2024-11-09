شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يمنح بيرسى تاو الفرصة الأخيرة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى منح الفرصة للجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في المباريات المقبلة لاتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره مع القلعة الحمراء أو رحيله حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر في الأهلي، أن النية داخل النادي تتجه لعدم تجديد عقد بيرسي تاو لعدة أسباب يأتي في مقدمتها ، ارتفاع سن اللاعب (31 عاماً ) بجانب ارتفاع قيمة عقده حيث يتقاضى مليون دولار سنوياً بجانب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى دخول اللاعب في أكثر من أزمة مؤخراً مع الجهاز الفني نتيجة عدم مشاركته بشكل مُنتظم في المباريات.

ويأمل مسئولو الأهلي ، في حسم مستقبل بيرسي تاو خلال الفترة المقبلة، ويبحث مسئولو النادي مع المدرب السويسري مصير اللاعبين الذين أقتربت عقودهم من الانتهاء ومنهم بيرسي تاو الذي يبدو أن الموسم الجاري سيكون الأخير له بقميص القلعة الحمراء بعدما إنتقل إليها صيف 2021.

فى سياق أخر، يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

حقق فريق الاهلى فوزًا مهمًا على فريق زد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليحولها بتسديدة أرضية قوية إلى شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى. في المقابل، تعادل فريق زد في مباراته الأولى مع الجونة سلبًا 0-0.

بهذا الفوز، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين.