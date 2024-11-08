شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة التى أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

حقق فريق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.

بهذه النتيجة يصل الزمالك للنقطة 6 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، فيما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط.