شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 08 نوفمبر 2024 07:10 م
حصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة التى أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".
سجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.
بهذه النتيجة يصل الزمالك للنقطة 6 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، فيما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط.
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