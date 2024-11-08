شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر عن مكافآة الـ250 ألف دولار لدى الكاف والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إرسال مبلغ 250 ألف دولار مكافآة فضية بطولة السوبر الأفريقي التي فاز بها الزمالك قبل أسابيع على حساب الأهلي بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما بالرياض.

فيما حصل الأهلي على تأكيدات من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصرف مليوني دولار خلال يناير المقبل بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مؤخراً بالقاهرة في كأس إنتر كونتننتال ليتأهل لخوض كأس التحدي يوم 14 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل لبيرتادوس.

ويضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على لائحة الفريق الأحمر في الموسم الحالي، بعد قرار تعديل اللائحة في الموسم الحالي بما يتناسب مع تحديات الأهلي في المرحلة المقبلة، خلال فترة توقف الدورى.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد أجلت مناقشة لائحة الفريق خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطات الفريق الأحمر في السوبر المصري، ثم مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وبعدها مباراتي سيراميكا وزد في مسابقة الدوري المصري.

ويتناقش مسئولو النادي الأهلي مع كباتن الفريق بخصوص بعض البنود داخل اللائحة من المكافآت الخاصة بالمباريات، والعقوبات المقرر توقيعها على من يخرج على النص أو يرتكب سلوكا غير رياضيا.