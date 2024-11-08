شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره سموحة اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بالدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الثانية للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

القيمة التسويقية للزمالك وسموحة

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 6 مليون يورو، ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر هو أغلى لاعب فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، فيما يعد حسام حسن وعبد الكبير الواددي لاعبا سموحة الأغلى فى الفريق السكندري برصيد 600 ألف يورو.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة في الدوري

تقابل الزمالك مع سموحة في 23 مرة، فاز الفريق الأبيض في 13 مواجهة، بينما انتصر سموحة في 4 مواجهات وانتهت 6 مباريات بالتعادل،ويعد لقاء الغد رقم 24 بين الفريقين.

غيابات الزمالك في مباراة سموحة

ويغيب 11 لاعباً زملكاوياً عن مباراة سموحة المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز،وهم مهاب ياسر، سيف الجزيري، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي،محمود حمدي الونش، أحمد مصطفى زيزو، محمد حمدي وأحمد حمدي.

ويعاني "زيزو" من إصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.