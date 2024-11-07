شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام زد إف سي اليوم الخميس في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع زد اف سى بإستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الاهلى وزد اف سى في الدوري

يتربع الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.

2_ القيمة التسويقية للأهلى وزد اف سى

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لزد اف سى 6.80 مليون يورو.

3_ أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 125 مباراة، فاز فى 92 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 244 هدفا وتلقت شباكه 79، وخرج بشباك نظيفة فى 73 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادىء مرة.

4_مواجهات الاهلى وزد اف سى

التقى الاهلى مع زد اف سى في 4 مباريات قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر الفوز فيهم جميعاً وسجل 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

5_ المواجهة الأخيرة بين الاهلى وزد اف سى

حقق الاهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف على زد اف سى في أخر مواجهة جمعت الفريقين.