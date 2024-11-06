شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الثانية للدوري المصري غداً.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداًَ الخميس منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025 بإقامة ثلاثة مواجهات، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الجولة الثانية للدوري المصري

الخميس 7 نوفمبر

غزل المحلة & طلائع الجيش..5 مساء

الاتحاد السكندري & حرس الحدود..5 مساء

زد إف سى & الأهلى..8 مساء

الجمعة 8 نوفمبر

سموحة & الزمالك..5 مساء

بتروجت & مودرن سبورت..5 مساء

إنبى & بيراميدز..8 مساء

السبت 9 نوفمبر

المصري & الجونة..5 مساء

البنك الأهلى & فاركو..5 مساء

سيراميكا & الإسماعيلى..8 مساء.



الجولة الثانية

القناة الناقلة للدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.