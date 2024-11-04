الامارات | تتويج الفائزين في بطولة الإمارات للموتوسيرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف على كاسر الأمواج في أبوظبي، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 90 متسابقاً من 11 دولة.

وتصدر متسابقو الكويت المراكز الأولى في فئة التشالينجرز، حيث حقق المركز الأول فارس رمضان.

وفاز جيري كيسلي من التشيك بالمركز الأول في فئة الفيترانس، وهيمن متسابقو التشيك على المراكز الأولى في فئة الماسترز، حيث فاز بالمركز الأول ماتياس دونفوتني، وفاز متسابقو الإمارات بالمركزين الأول والثاني في فئة الروكي، بوساطة عبيد الهاملي، وسعيد الحميري.