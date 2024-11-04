شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 – 11 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: استئناف الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة زد في الدوري وحالة ياسر إبراهيم الطبية وموقف ناصر ماهر من مباراة سموحة.

طبيب الزمالك: ناصر ماهر جاهز طبيا لمباراة سموحة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الأهلى.. محاضرة مطولة بالفيديو.. و‏تدريبات استشفائية للأساسيين

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات ‏الدوري الممتاز.‏

طبيب الأهلى: ياسر إبراهيم يعانى من شد فى عضلات البطن السفلى

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب ‏الفريق، يعاني من شد في عضلات البطن السفلى، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

"الدولى للرماية" يمنح حازم حسنى الوسام الذهبى رقم 42 فى تاريخ الاتحاد

حرص مسئولو الاتحاد الدولي للرماية على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية خلال حفل ختام بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، والتي استضافتها مصر، على مدار الأسبوع الماضي بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

كهربا يتعافى من إصابة الركبة وينتظم فى تدريبات الأهلى

شهد مران الأهلي اليوم الأحد مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بشكل طبيعي بعدما تعافى من الإصابة في الركبة التي تسببت في استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا أمس السبت في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري المصري.

سعد سمير يخضع لفحص طبى لتحديد موقفه من مباراة سيراميكا والإسماعيلى

يخضع سعد سمير ، مدافع فريق سيراميكا ، لفحص طبى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السبت المقبل باستاد المقاولون العرب، فى الجولة الثانية من المسابقة.

السكة الحديد يهزم طنطا ودجلة يخطف نقطة من كهرباء الإسماعيلية فى المحترفين

حقق فريق السكة الحديد فوزا مهما على طنطا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

عدد الأجانب والمقابل المادى يعيقان عودة أشرف بن شرقي للزمالك

مع كل فترة انتقالات تحل على الدورى المصرى يرتبط خبر عودة المغربى أشرف بن شرقي ، لاعب الريان القطرى الحالى، لصفوف القلعة البيضاء، خاصة أن مصيره مع الفريق القطرى دائمًا غير واضح.