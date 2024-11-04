شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقترب من قائمة منتخب مصر لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، للدخول في قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقدم طاهر مستويات مميزة للغاية في الفترة الأخيرة بعد العودة للتشكيل الأساسي، حيث سجل هدفين في لقاءات السوبر المصري بالإمارات، وعاد للتوهج من جديد في بطولة الدوري خلال المواجهة الأولى للأهلي أمام سيراميكا.

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إعلان قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، يوم 8 نوفمبر، حيث يسعى لمنح اللاعبين الدولين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم في أول جولتين بالدوري، وهذا سر تأجيل إعلان القائمة ليوم الثامن من نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.