شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الأجانب والمقابل المادى يعيقان عودة أشرف بن شرقي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل فترة انتقالات تحل على الدورى المصرى يرتبط خبر عودة المغربى أشرف بن شرقي ، لاعب الريان القطرى الحالى، لصفوف القلعة البيضاء، خاصة أن مصيره مع الفريق القطرى دائمًا غير واضح.

وشهدت الساعات الماضية عودة الحديث عن إمكانية عودة المغربى أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير، لاسيما أن اللاعب من المتوقع أن يصبح حرًا فى يناير حال استغناء الريان القطرى عن خدماته.

ورغم ترحيب مسئولى الزمالك بعودة بن شرقي، نظرًا لما سبق وقدمه مع الفريق الأبيض، إلا أن هناك عائقين أمام إتمام الصفقة، الأول عدد الأجانب فى صفوف الزمالك، حيث يجب الاستغناء عن لاعب أجنبى فى يناير لضم بن شرقي، وأصبح الأقرب للرحيل البنينى سامسون أكينيولا الذى يتفاوض معه مسئولي النادي لفسخ تعاقده بالتراضى، وحال موافقة اللاعب على الرحيل سيكون بديله الإنجليزى أوفى إيجاريا الذى طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى ضمه للفريق.

أما العائق الثانى أمام الصفقة فهو راتب بن شرقي الضخم الذى يشترطه فى كل مفاوضات تتم مع الزمالك، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بعض التغيرات فى صفقة عودة بن شرقي للزمالك.