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"مباخدش لف ودوران".. أحمد سليمان يكشف كيف يخطف صفقات من الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، عن المنافسة مع الأهلي في التعاقد مع الصفقات، مشيرا إلى أنه إذا أراد لاعب من الأحمر، كان سيضمه.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "التضارب والمنافسة لخطف الصفقات بين الأهلي والزمالك توقفت، مباراة الثنائي التي انتهت (2-1) لصالح الأبيض بالدوري من كان يوجد في منتصف الملعب".

وأوضح: "أحمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد، أنا "باخد بالسهل الممتنع لكن مباخدش لف ودوران"، لو كنت عايز لاعبين من الأهلي كنت عملتها ولو معايا ناس بتساعدني كنت خدت كتير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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