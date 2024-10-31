شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات ودية بين الأهلي وفيفا للاستفسار عن مكافآت وغرامات مباراة العين والان مع تفاصيل الخبر

أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات مع نظراؤهم في الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الإستفسار عن موعد استلام مكافآة الفوز على العين الإماراتي بكأس إنتر كونتنتال ، وعن حقيقة توقيع غرامة مالية ضد النادي بسبب استخدام جماهير الفريق "الليزر" خلال المباراة للتأثير سلباً على لاعبي العين.

وتلقى الأهلي تأكيدات من فيفا بأن موعد إرسال مكافآة الفوز على العين والتي تبلغ مليوني دولار سيكون في يناير المقبل ، أما بالنسبة للغرامات فلم يتم تحديدها حتى الأن وفي إنتظار تقرير مراقب المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة .

ويستعد فريق الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا بعد غد السبت، باستاد السلام.