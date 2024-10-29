جماهير العين حاضرة في استاد القاهرة وتردد الأهازيج (فيديو)

داري يقرأ الفاتحة وتحية للشناوي.. شاهد كواليس ما قبل بداية مباراة الأهلي والعين (فيديو)

ورددت الجماهير الإماراتية الأهازيج الخاصة لنادي العين دعما لهم في مواجهة الأهلي في الجولة الثانية لكأس إنتركونتيننتال.

حرص عدد من جماهير نادي العين الإماراتي على حضور مباراة فريقهم ضد الأهلي المصري اليوم الثلاثاء.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية