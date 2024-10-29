رسميًا.. رودري أفضل لاعب بالعالم في جوائز الكرة الذهبية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حصد النجم الإسباني بصفوف مانشستر سيتي رودري على جائزة أفضل لاعب في العام 2024.

وأوضحت صحيفة فرانس فوتبول أن أبرز المعايير التي يتم الاحتكام لها في اختيار الفائزين بالجوائز الأداء والإسهامات الحاسمة على أرض الملعب بجانب الإسهام بشكل فعّال في اعتلاء الفريق منصات التتويج، بالإضافة إلى اللعب بنزاهة وانضباط.

جوائز الحفل:

أفضل نادي بالعالم

وحصد نادي ريال مدريد جائزة أفضل ناد في العالم.

أفضل لاعب شاب

حصل نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة لامين يامال جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا (جائزة كوبا).

أفضل مهاجم بالعالم

حصدها مناصفة كلًا من مهاجم بايرن ميونخ هاري كين ومهاجم ريال مدريد كيليان مبابي.

أفضل حارس مرمى (جائزة ياشين)

حصل الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي على الجائزة.

أفضل مدرب

وحصد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024.

أفضل لاعبة في العالم

الإسبانية أيتانا بونماتي حصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم

أفضل فريق للسيدات

حصد فريق برشلونة جائزة أفضل فريق للسيدات.

المراكز النهائية للاعبين:

29.أرتيم دوفبيك (روما)

29.ماتس هوملز (روما)

28.جريمالدو (باير ليفركوزن)

27.فيتينيا (باريس سان جيرمان)

26.ديكلان رايس (أرسنال)

25.كول بالمر (تشيلسي)

24.ساليبا (أرسنال)

23.روبن دياز (السيتي)

22.روديجر (ريال مدريد)

-21: الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

20: التركي هاكان تشالهان أوجلو (إنتر)

19: النرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال)

18: الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

17: الأوروجواياني فيدي فالفيردي (ريال مدريد)

16: السويسري جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

15: الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

14: النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)

13: الإسباني داني أولمو (لايبزيج- برشلونة)

12: الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

11: الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)

10: الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

9: الألماني توني كروس (ريال مدريد)

8: الإسباني لامين يامال (برشلونة)

7: لاوتارو مارتينيز (إنتر)

6: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان- ريال مدريد)

5: النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

4: داني كارباخال (ريال مدريد)

3: الإنجليزي بلينجهام (ريال مدريد)

2: البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد)

1: الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

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