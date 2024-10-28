موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يُقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "بالون دور" عن عام 2024 اليوم الاثنين، فى مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويشهد الحفل حدثا لم يُسبق منذ 21 عاما، حيث يغيب عن القائمة المرشحة لأفضل لاعب والتي تضم 30 لاعبا، حيث يغيب الثنائي الأسطوري، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم 2024

1.فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

2.جود بيلينجهام (ريال مدريد)

3.فيدي فالفيردي (ريال مدريد)

4.فيل فودين (مانشستر سيتي)

5.روبن دياز (مانشستر سيتي)

6.إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

7.إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

8.نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)

9.توني كروس (اعتزل اللعب)

10.أرتيم دوفبيك (روما)

11.ماتس هوملز (روما)

12.داني أولمو (برشلونة)

13.جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

14.مارتن أوديجارد (أرسنال)

15.فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

16.هاري كين (بايرن ميونخ)

17.رودري (مانشستر سيتي)

18.ديكلان رايس (أرسنال)

19.فيتينيا (باريس سان جيرمان)

20.كول بالمر (تشيلسي)

21.لامين يامال (برشلونة)

22.داني كارفاخال (ريال مدريد)

23.بوكايو ساكا (أرسنال)

24.هاكان أوجلو (إنتر ميلان)

25.ويليام ساليبا (أرسنال)

26.كيليان مبابي (ريال مدريد)

27.لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

28.جريمالدو (باير ليفركوزن)

29.روديجر (ريال مدريد)

30.أديمولا لوكمان (أتالانتا)

أكثر الفرق تحقيقا للكرة الذهبية من لاعبيهم

1.برشلونة - 12 كرة ذهبية

2.ريال مدريد - 12 كرة ذهبية

3.يوفنتوس - 8 كرات ذهبية

4.ميلان - 8 كرات ذهبية

5.بايرن ميونخ - 5 كرات ذهبية

6.مانشستر يونايتد - 4 كرات ذهبية

7. إنتر ميلان - كرتين ذهبيتين

الجوائز التي سيتم توزيعها في حفل الكرة الذهبية 2024

• أفضل لاعب ولاعبة

• أفضل نادي للرجال والسيدات

• جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب)

• جائزة ياشين (أفضل حارس)

• جائزة مولر (أفضل هداف)

• جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني)

• أفضل مدرب ومدربة

موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

يبدأ حفل الكرة الذهبية الذي يقدمه مجلة "فرانس فوتبول" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports NEWS، بجانب القناة السعودية SSC 4.

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