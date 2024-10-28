الامارات | 9 ميداليات لمنتخب الجوجيتسو في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني للجوجيتسو ميداليتين برونزيتين إضافيتين في ختام منافسات فئة الكبار ببطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، ليرفع رصيده الإجمالي إلى تسع ميداليات (ذهبيتان وثلاث فضيات، وأربع برونزيات).

ونجح مهدي العولقي في تحقيق برونزية وزن 77 كغم، فيما نجح زميله سعيد الكبيسي في تحقيق برونزية وزن 85 كغم.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، مبارك المنهالي: «حققنا العديد من المكاسب، خصوصاً في ما يتعلق بالمواهب الجديدة التي ظهرت بشكل جيد، وقدمت أداء قوياً، لاسيما أن هذه البطولة تُعدُّ من أقوى بطولات العالم».