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"بعد هدف صلاح في أرسنال".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مباريات الجولة التاسعة ببطولة "البريميرليج" اليوم الأحد، بمباراة تجمع بين فريقي وأرسنال.

وشهدت الجولة تألق إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بتسجيله هدف فوز مان سيتي في مرمى ساوثهامبتون، بجانب تألق محمد صلاح لاعب ليفربول بتسجيله هدف في مرمى أرسنال اليوم.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء الجولة التاسعة كالتالي:

ـ إيرليج هالاند، (مانشستر سيتي) 11 هدفا.

ـ بريان مبيومو (برينتفورد) 8 هدفا.

ـ كريس وود ( نوتنجهام فورست) 7 هدفا.

ـ كول بالمر( ) 6 هدفا.

ـ داني ويلبيك( برايتون) 6 هدفا.

ـ محمد صلاح( ليفربول) 6 هدفا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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