الامارات | النصر يأتي من بعيد أمام البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النصر فوزا مثيرا على البطائح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد خالد بن محمد لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وحضرت الاثارة مبكرا حينما حصل البطائح على ضربة جزاء ليُسددها محمد جمعة «بيليه» لكن حارس النصر تصدى لها، الا أن تقنيه (الفار) تدخلت وأعادت اللعبة بداعي أن أحمد شامبيه تحرك قبل التسديد، ليتمكن الفارو دي أوليفيرا من وضعها هذه المرة في المرمى«9».

وحصل محمد جمعه «بيليه» للبطاقة الحمراء لتدخله الخشن ضد لاعب النصر كوستين أمزور، ليلعب البطائح منذ الدقيقة 23 بـ10 لاعبين.

لكن البطائح استطاع أن يضاعف النتيجة بعد أن سجل له أناتولي أبانغ، الهدف الثاني بعدما اخترق دفاع النصر وانفرد بالمرمى ليضع الكرة من بين أقدام الحارس «45+2».

ونجح النصر في العودة لأجواء المباراة، حينما تمكن البديل مانولو غابياديني من تقليص الفارق بهدف سجله من ضربة رأس «49».

لكن البديل الأخر في تشكيلة البطائح ديني بورغيس وسع الفارق من جديد لمصلحة فريقه بإضافة الهدف الثالث من ضربة رأس «66».

وشهدت المباراة تقلبات مجنونة في نتيجتها، حينما سجل مدافع البطائح، سعيد جمعة هدفا في مرماه في مرماه «73».

وبعدها تمكن علي مبخوت من ادراك التعادل لفريقه بعد تلقيه تمريرة على طبق من ذهب من أحمد جشك «82» ليضعها بسهولة في المرمى.

وحسم «مبخوت» النتيجة لمصلحة النصر بعدما سجل له هدف الفوز من ضربة جزاء سجلها في الدقيقة الثالثة من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع.