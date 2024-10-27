شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد غداً، الإثنين، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونادي العين الإماراتي، لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال.‏

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق على ‏الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.‏

من جهته كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق، بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلها في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما قرر الأهلي تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف العين، بجانب بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الإماراتي لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.. وقال المدير التنفيذي للأهلي إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.