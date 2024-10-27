شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين شوبير وعواد على حراسة مرمى الفراعنة أمام كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، بين الثنائى مصطفى شوبير ومحمد عواد لحراسة مرمى الفراعنة أمام كاب فيردى وبوتسوانا فى الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، على إراحة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

كما يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إعفاء عدد من المحترفين من المعسكر المقبل للفراعنة، وعلى رأسهم، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، بعد ضمان التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتين خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز اليوم على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

‏‎منتخب مصر بدأ مبارياته في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ومن ثم فاز على موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا اليوم ولكن بهدف دون رد.