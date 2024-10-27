التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق ليفربول عند 07:30 مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة الجولة 9.

ويحتل أرسنال قبل المباراة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن أستون فيلا الثالث الذي خاض مباراة الجولة التاسعة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فان ديك - روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - جونز - دياز.

المهاجم: نونيز.

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