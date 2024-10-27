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الامارات | النصر يتجاوز الحصن في «كأس اليد»

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب النصر على ضيفه دبا الحصن (32-25)، أول من أمس، في افتتاح الجولة السابعة والختامية من بطولة «كأس الإمارات» لكرة اليد.

وعزز النصر مركزه الرابع برصيد 11 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة له لحساب الجولة السادسة، ستجمعه مع الشارقة، الثلاثاء المقبل، في مباراة تشهد مراسم التتويج الرسمي لـ«الملك» بالكأس للمرة السابعة في تاريخه، بعدما كان قد حسم اللقب مبكراً منذ الجولة الخامسة.

في المقابل، أنهى دبا الحصن مشواره في البطولة برصيد 12 نقطة.

وعانى النصر لإنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل 14-14 أمام دبا الحصن، قبل أن يتمكن لاعبو «العميد» خلال مجريات الشوط الثاني من الابتعاد بفارق الأهداف، وحسم المباراة بفارق سبع نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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