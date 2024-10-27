الامارات | الهاشمي نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي عُقد أول من أمس، بالتزامن مع بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان.

حضر المؤتمر كل من رئيس الاتحاد الدولي بانايوتوس ثيودوروبوليس، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي خواكيم ثومفارت، والأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو فهد علي.