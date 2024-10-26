الامارات | مليحة وشباب الأهلي ينشدان وصافة «كأس اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق اليد في نادي شباب الأهلي، في الخامسة عصر اليوم، ضيفاً على مليحة، ضمن الجولة السابعة والختامية من مسابقة «كأس الإمارات»، ويتنافس الفريقان على مركز وصافة البطولة التي حسم الشارقة لقبها في وقت سابق.

وفي التوقيت ذاته يحل الوحدة ضيفاً على الوصل في لقاء فضّ الشراكة على صعيد المركز الأخير ورصيد خمس نقاط لكل منهما، مع العلم أن الجولة افتتحت أمس بلقاء وحيد جمع النصر صاحب المركز الخامس برصيد ثماني نقاط، أمام ضيفه دبا الحصن صاحب رصيد 11 نقطة والمركز الرابع.

ويسدل الستار رسمياً على البطولة في 29 الشهر الجاري، بمباراة وحيدة مؤجلة من الجولة السادسة، جاءت بموافقة طرفي اللقاء، وتجمع النصر ومستضيفه الشارقة، في مباراة تشهد في ختامها، وبغض النظر عن النتيجة، مراسم التتويج الرسمي لـ«الملك» باللقب السابع تاريخياً.