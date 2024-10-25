هل هنأت جورجينا الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل منشورًا نُسب لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا وهي تُهنيء الأهلي بمناسبة تتويج بكأس السوبر المصري.

المنشور لاقى رواجاً عبر كثير من الصفحات الجماهيرية المنتمية للأهلي.

ولكن بالبحث لم تنشر صاحب الـ 30 عاماً أي تهنأة للنادي الأهلي والصفحة التي نشرت التهنأة ليست صحيحة.

الأهلي توّج بكأس السوبر المصري على حساب نظيره الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس بالتعادل السلبي.

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