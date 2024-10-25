الامارات | العين يتعادل مع دبا الحصن بتشكيلة من البدلاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض دبا الحصن التعادل الإيجابي 1-1، على مستضيفه العين في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ الزعيم المواجهة بتشكيلة أغلبها من البدلاء، بعدما فضل مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، إراحة اللاعبين المهمين قبل مواجهة الأهلي المصري الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس القارات «الإنتركونتيننتال».

وحاول كريسبو أن يدارك ما فعله في الشوط الأول فزج بأكثر من لاعب مع بداية الشوط الثاني لتعديل الأوضاع، فأشرك سفيان رحيمي ويحي نادر وكاكو، وبالفعل تحسن الأداء واقترب العين من مرمى الحارس سهيل عبد الله، والذي تصدى بشكل رائع لرأسية لابا كودجو.

وعرقل حارس العين محمد بوسنده، مهاجم دبا الحصن، كاساما، داخل الصندوق ليحتسبها حكم المباراة ضربة جزاء انبرى إليها أسامة الحدادي ونفذها بالنجاح «71».

وقبل النهاية بأربعة دقائق حصل العين على ضربة جزاء، أهدرها لابا كودجو حينما سدد الكرة فوق العارضة.

وصحح لابا كودجو وضعه فسجل هدف التعادل من متابعة لعرضية سالموني ليودعها داخل المرمى بخطأ من الحارس «90+3».