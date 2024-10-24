استمرار حبسهم.. قرار عاجل من المحكمة بشأن ثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قضت محكمة أبو ظبي، باستمرار حبس ثلاثي الزمالك، على ذمة قضية التعدي على منظمي مباراة بيراميدز الماضية في بطولة السوبر المصري.

وقررت المحكمة، تأجيل القضية لجلسة يوم 29 أكتوبر الحالي مع استمرار حبس الثلاثي دون الإفراج عنهم.

وكان محامي الثلاثي، طالب المحكمة باستعجال الجلسة، مع طلب البراءة، بعد التصالح مع الخصم، ولكن الطلب قوبل بالرفض.

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