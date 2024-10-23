شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيطر الأهلى على عرش أفريقيا فى اليد وثالث العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أن يواصل التربع على عرش أفريقيا للنسخة الثانية على التوالى بحصد اللقب الأفريقى فى البطولة التى اختتمت مؤخرا بالمغرب على حساب فلاورز البنينى، وذلك بعد أيام من حصد برونزية كأس العالم للأندية فى النسخة التى استضافتها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتفوق على برشلونة.

جاءت سيطرت الأهلى فى السنوات الأخيرة على بطولات اليد سواء أفريقيا أو محليا فى ظل دعم الفريق من صفوف الشباب الحاصلين على كأس العالم للناشئين بمقدونيا 2019 والحاصيلين على برونزية الشباب يإسبانيا فى نفس العام، وأبرزهم الحارس عبد الرحمن حميد وعمر خالد "كاستيلو"، ومحسن رمضان وعمر سامى وسيف هانى فوكس القادم من الشمس.

كما أن الاستعانة بالأجانب فى الجهاز الفنى قام بدوره بتطوير أداء اللاعبين بشكل كبير خاصة فى الموسم الماضى على يد المدير الفنى الإسبانى المخضرم ديفيد ديفيز، ليستكمل المدير الفنى الدنماركى الحالى ستيفان مادسن فى ظل الكيمياء التى تطورت سريعا بينه وبين اللاعبين منذ قدومه، لا سيما وأن خالد العوضى مدير النشاط الرياضى فى النادى الأهلى له دور كبير فى ظل الدعم المادى والمعنوى الذى يقدمه للاعبين فى ظل حصول اللاعبين على مستحقاتهم و تطوير بنود العقود.

ووصلت بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى القاهرة منذ قليل بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى يستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى، ومعهم فريق السيدات الحاصل على البرونزية.

ونجح فريق رجال يد الأهلى فى الاحتفاظ باللقب، بالفوز على بطل بنين، بعدما نجح فى التأهل إلى النهائى على حساب الزمالك بنتيجة 26-25.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

وجاءت قائمة "رجال يد الأهلي" كالتالي: ‏إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد - محمد صلاح - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.