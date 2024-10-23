"خاص "الخليج 365"".. لبيب رفض الاعتذار فتصاعدت الأزمة مع أمن الإمارات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: وفقاً لمتابعات ""الخليج 365"" من أبوظبي فيما يتعلق بمشكلة ثلاثي نادي الزمالك المتهم بالتعدي على رجال الأمن في ملعب نادي الوحدة بأبوظبي الأحد، خلال مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري المقام في الإمارات، فقد تسبب عدم اعتذار رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، وطريقته في التعامل مع الموقف في تصعيد الأمر.

وكان من المفترض أن يتخذ رئيس نادي الزمالك قراراً بالاعتذار لرجال أمن ملعب نادي الوحدة في أبوظبي، ثم يقوم بترحيل اللاعبين إلى القاهرة في حال قبول الاعتذار والمصالحة، إلا أنه أصر على عدم الاعتذار بداعي أن ما حدث هو أمر معتاد في الملاعب، وأن هذا التوتر بين اللاعبين والأمن المسؤول عن الملعب يتكرر كثيراً دون تصعيد بهذه الصورة، وبلغ لبيب حداً بعيداً في تمسكه بموقفه وهدد بانسحاب نادي الزمالك من البطولة والعودة للقاهرة، وعدم خوض المباراة النهائية الأربعاء أمام الأهلي المصري.

فقد أُحيل عدد من اللاعبين، وهم مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومدير الكرة بالزمالك عبدالواحد السيد، إلى محاكمة عاجلة الأربعاء في الإمارات.

جاء القرار بعد الانتهاء من التحقيقات مع ثلاثي الزمالك صباح الثلاثاء، على إثر الأزمة التي نشبت بعد مباراة الزمالك وبيراميدز.

الواقعة بدأت عندما حاول لاعب الزمالك نبيل دونجا القفز من المدرج للنزول إلى أرض الملعب بعد إلغاء هدف بيراميدز الثاني في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة، وعندما حاول رجل أمن إماراتي منعه، اشتبك معه اللاعب، قبل تدخل الثنائي صبحي وشلبي في الأزمة.

أحد مسؤولي اللجنة المنظمة من نادي الوحدة الإماراتي حاول احتواء الموقف ومنع الاشتباك، غير أن شلبي اعتدى عليه، فتدخل محمد صبحي وعبدالواحد السيد، وانتهى الموقف بجلسة امتدت لمدة قاربت الساعتين في محاولة لحل الأزمة وديًا في الملعب.

فرد الأمن الإماراتي ومسؤول اللجنة المنظمة رفضا التصالح مع لاعبي الزمالك على الرغم من تدخل رئيس النادي حسين لبيب، والسفير المصري لدى الإمارات، وأصرا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد اللاعبين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة، خاصة أنهما تعرضا لإهانة شديدة وسباب من ثلاثي الزمالك، وما أثار حالة واسعة من الاستياء والاستهجان، تهديد حسين لبيب، رئيس الزمالك، بالانسحاب من بطولة السوبر المصري، بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه لاعبو فريقه.